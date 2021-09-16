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«مع العشق بسومي هانم».. تامر حسني يغازل زوجته بعد شائعات انفصالهما

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«مع العشق بسومي هانم».. تامر حسني يغازل زوجته بعد شائعات انفصالهما «مع العشق بسومي هانم».. تامر حسني يغازل زوجته بعد شائعات انفصالهما

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وجه الفنان تامر حسنى، رسالة رومانسية لزوجته بسمة بوسيل، وذلك بالتزامن مع جدل شائعات انفصالهم من جديد وتوتر علاقتهما، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور.

نشر حسني صورة، صورة تجمعه بزوجته، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلق عليها قائلاً،: «مع العشق العشق بسومي هانم».

الجدير بالذكر أن بسمة بوسيل أثارت الجدل بكتابة عبارة غريبة عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وقالت: «ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير»، لكنه لم يمر وقت طويل حتى قامت بسمة بحذف المنشور وذلك بعد أن قام عدد من متابعيها وأصدقائها بتداوله».

وبعض لحظات عادت بسمة بوسيل ونشرت صورة من حساب يحمل اسم محبيها، وكتب فيها:«اللهم خفف عن بسمة ثقل هذه الأيام وارزقها قوة الصبر واشرح صدرها وانزع منه ما استثقلته نفسها وأرح قلبها يا رب».

المصرى اليوم

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