استعداد مدارس التربية الخاصة للعام الدراسي الجديد

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استعدت مدارس التربية الخاصة في شمال سيناء للعام الدراسى الجديد.. حيث عقدت الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم اجتماعا لبحث استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد، وذلك بحضور عبدالرحمن عواد مسؤول الدمج وموجهى الاعاقة ولغة الاشارة بالادارة ومديرى ووكلاء مدارس التربية الخاصة ومسئولى الأنشطة والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

وأكدت الدكتورة عزة كمال أنه تم استعراض كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد والوقوف على المطالب والاحتياجات اللازمة والأنشطة المقرر تنفيذها على مستوى التربية الخاصة من مبادرات وفعاليات مختلفة، واحتياجات المدارس من مطابخ ومطاعم وأماكن اقامة واعاشة الطلاب وتجهيزها لاستقبال الطلاب.. إلى جانب مناقشة ايجابيات وسلبيات العمل خلال العام الماضى وغيرها من الأمور المتعلقة بالعام الدراسى الجديد.

وشددت على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية واتباع التعليمات الخاصة ببدء العام الدراسى، وتوفير احتياجات الطلاب والرعاية الكاملة لهم.