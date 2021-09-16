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رد ناري من محامي النقاز على ميدو

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رد ناري من محامي النقاز على ميدو رد ناري من محامي النقاز على ميدو

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رد أنيس بن ميم، محامي الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، المنضم حديثَا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، بشأن إمكانية رحيله عن الفريق ووضعه على قائمة الانتظار.

وكان أحمد حسام «ميدو» نجم نادي الزمالك السابق، أكد أن حمدي النقاز، لن يتواجد مع الزمالك في الموسم المقبل، حيث سيتم عرضه للبيع أو الإعارة وإذا لم يوافق سيتم وضعه في قائمة الانتظار.

وقال أنيس بن ميم في تصريحات تلفزيونية: «كل ما تردد في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، عن إعارة النقاز، لا أساس له من الصحة»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، تواصلت مع إدارة الزمالك وتأكدنا من عدم صحتها».

وأضاف: «لا يحق لنادي الزمالك وضع حمدي النقاز، في قائمة الانتظار سواء من الناحية القانونية، حيث لا يعترف الاتحاد الدولي بذلك، كذلك من الناحية الفنية يحتاج نادي الزمالك لخدماته».

وتابع: «الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك تواصل مع النقاز، في الأيام الماضية، وهو من طلب عودته للقلعة لبيضاء، لحاجة الفريق لخدماته الفنية».

وواصل: «اللاعب كان لديه عروضًا من اندية الدوري المصري، لكنه كان يرغب في الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك»، مشيرًا: «الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع النقاز، العروض التي جاءت له من بعض الأندية الأخرى».

المصرى اليوم

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