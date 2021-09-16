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كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن حادث تصادم بحلوان بالقاهرة

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن حادث تصادم بحلوان بالقاهرة»

وأضافت: «بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى حضر لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة (صاحب محل ملابس – مقيم بدائرة القسم) تضرر من قائد سيارة «لا يعلم بيانتها» للإصطدام به وإحداث إصابته بكسر باليد اليمنى حال سيره أمام العقار سكنه»

وتابعت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد السيارة (ملك أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (زوجة مالك السيارة المشار إليه «ربة منزل – مقيمة بذات العنوان»)، وبإستدعاء الأخيرة وبمواجهتها.. إعترفت بإرتكاب الواقعة وأضافت بقيامها بتوصيل المجنى عليه لإحدى المستشفيات بحلوان عقب حدوث الواقعة إلا أنه إنصرف من تلقاء نفسه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة».