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أهالي مطروح يدافعون عن مصطفى شعبان.. ويوجهون اللوم لفنان «وقف عاريا بينهم»

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أهالي مطروح يدافعون عن مصطفى شعبان.. ويوجهون اللوم لفنان «وقف عاريا بينهم» أهالي مطروح يدافعون عن مصطفى شعبان.. ويوجهون اللوم لفنان «وقف عاريا بينهم»

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تعرض الفنان مصطفى شعبان، لانتقادات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامه باستعراض حصيلة رحلته لصيد الحمام على حسابه الخاص خلال زيارته محافظة مطروح عقب قيام إحدى الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق الحيوان والمحافظة على الطيور برفض عملية الصيد الجائر.

فيما علق بعض الأهالى بقولهم إن الذين لم يفهموا إنه كان يصطاد نوعا من الحمام يسمى الحمام العمري الذي يتناوله الملوك والذى يزداد في هذا الموسم؟

وقال عبدالرحمن القناشي، من الأهالي: «الفنان مصطفى شعبان كان في ضيافة اخوتنا من عائلة عيت علواني ولم تحدث ضجة كما حصل مع غيره من الفنانين لأنه احترم الأصول والعادات والتقاليد وجاء كي يستمتع بأجواء الصيد ولم يأت كى يقوم بتصوير مشهد تمثيلي».

وأضاف: «هناك من يحترم البوادي ومنهم (اللي يلبس السدريه عاري الجسد) وهذا لا يحترم الأهالى ولا أصول الضيافة لتصوير الكليبات والاغاني.. ياريت تكون الرساله وصلت».

المصرى اليوم

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