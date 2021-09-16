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أمانة الطائف تدعم مراقبيها الصحيين بتقنيات رقابية

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أمانة الطائف تدعم مراقبيها الصحيين بتقنيات رقابية

شرعت أمانة الطائف في دعم المراقبين الصحيين بوسائل داعمة للأعمال الرقابية، حيث قامت الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع إحدى الشركات المختصة في تقديم دورة تدريبية على استخدام الأجهزة والأدوات التقنية الحديثة للقائمين بأعمال الرقابة الصحية بإدارات وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، وليكون عمل المراقب الصحي وفق معايير دقيقة تحددها أجهزة علمية تعطي مصداقية أكبر ولا تخضع لعملية التقييم العشوائي أثناء عملية فحص الأغذية.

وتعد هذه الحقائب الصحية معيارًا من معايير الجودة، وتهدف لقياس نسبة التلوث الميكروبي على الأسطح والأيدي والمياه المستخدمة، بالإضافة لقياس درجة الحموضة والقاعدية بالأغذية المحفوظة والمعروضة كاللحوم، وقياس مدى سلامة الأسماك، والتأكد من صلاحية الزيوت المستخدمة بعملية القلي، بالإضافة لجهاز قياس درجة حرارة المواد الغذائية التي تتأثر بالحرارة، وكذلك قياس درجة برودة ثلاجات حفظ المواد الغذائية وصلاحيتها، علاوة على جهاز قياس بقايا النترات في الخضروات والفواكه.

وأكدت الأمانة حرصها الشديد على استخدام هذه الأجهزة أثناء قيام المراقبين بالبلديات الفرعية بجولاتهم الميدانية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، ولضمان سلامة ما يعرض بهذه المنشآت الغذائية التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك.

أمانة الطائف تدعم مراقبيها الصحيين بتقنيات رقابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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