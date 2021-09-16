طلب إحاطة بالبرلمان لمنع إقامة مخازن لهيئة التأمين الصحي بمستشفي كفر الشيخ

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تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة المشروعات الصغيرة، بطلب احاطة بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع الغربية بالتعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لبناء مخازن للهيئة، وذلك على قطعه ارض مساحتها ١٠٠٠ متر مربع داخل محيط مستشفى فوه للتأمين الصحى بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت ابوالسعد في بيان لها :على الرغم من تدخلنا من قبل كنواب لوقف تنفيذ بناء مخازن مركزيه طبية وغير طبية للهيئة على مساحه ١٠٠٠ متر داخل زمام مستشفى التامين الصحى بمدينه فوه محافظه كفر الشيخ إلا ان الهيئة ما زالت مصره على إقامة هذا المشروع وإهدار المال العام بصوره واضحة لعدة اسباب منها أن

احد أهم شروط هيئه الاعتماد والجودة لمنح شهادة الاعتماد والجودة للمستشفيات عدم وجود مخازن داخل الحيز العمرانى للمستشفى مما سوف يستوجب حتميه هدم هذا المستودع مستقبلا في حال تقدمت المستشفى للحصول على شهاده الاعتماد مما يعتبر إهدار واضح وصريح للمال العام.

واضافت النائبة أن مدينه فوه من المدن المغلقة من حيث الحيز العمرانى مما رفع سعر متر الأرض بها إلى حدود ال ١٥٠٠٠ جنيه للمتر مما يعنى أننا نبنى مستودعا للمخازن على ارض قيمتها الفعلية ١٥ مليون جنيه. فأين هنا مبدأ الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة الذي ينادى به الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث انه من الأفضل ان يتم بناء مثل هذه المستودعات خارج النطاق العمرانى للمدن المزدحمه فهناك العديد من أراضى الدولة المتاحة في مدينه مطوبس المجاورة لمدينه فوه .

ولفتت النائبة إلى أن هناك حاله من السخط الشعبي بين المواطنين في المدينة والمدن المجاورة رفضا لهذا المشروع حيث أنهم يأملون في استغلال متميز لهذه المساحة المتميزة من الارض في داخل اكبر مستشفى للتأمين الصحى في منطقه وسط وغرب الدلتا لبناء صرح طبى يساهم في تقديم خدمه طبية عاليه المستوى لحوالى ٨ مليون نسمه هم سكان مدن ومراكز فوه ودسوق وقلين ومطوبس والمحموديه وادفينا والرحمانيه حيث تتوسط مدينه فوه جغرافيا هذه الكتله السكانيه الكبيره، وهم يأملون كثيرا في إقامه مركز لجراحات القلب والصدر ومستشفى ومركز للاطفال، أو مستشفى للعيون، لخدمه ٨ مليون إنسان محرومين تماما من هذه الخدمات الصحية بدلا من إهدار الموارد على بناء مستودعات ومخازن.

وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة مجلس النواب بالتدخل الفورى وإنقاذ مستشفي فوه من شبهات وقائع فساد واساءة استغلال نفوذ ليس لها هدف سوى تعطيل خدمة أكثر من 8مليون مواطن يتم علاجهم بهذه المستشفي، وطالبت بفتح تحقيق موسع بهذا الامر كي نكشف بعض الوقائع التي من شأنها تشكل جريمة متكاملة الاركان مع العلم ان محافظة كفر الشيخ من محافظات المرحلة الثانية لتطبيق التأمين الصحي .