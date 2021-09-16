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«المهندسين»: «الكهربائية» تعقد ندوة «كفاءة الطاقة وتكنولوجيا الليد» 18 سبتمبر

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«المهندسين»: «الكهربائية» تعقد ندوة «كفاءة الطاقة وتكنولوجيا الليد» 18 سبتمبر «المهندسين»: «الكهربائية» تعقد ندوة «كفاءة الطاقة وتكنولوجيا الليد» 18 سبتمبر

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أعلنت نقابة المهندسين، عن تنظيم شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة العامة، برئاسة الدكتور محمد اليماني، رئيس الشعبة، ندوة بعنوان «كفاءة الطاقة وتكنولوجيا الليد»، وذلك مساء السبت المقبل، الموافق 18 سبتمبر، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وأضافت النقابة أن الندوة تعقد برعاية وحضور المهندس هاني ضاحي، نقيب عام المهندسين، ووزير النقل الأسبق، والمهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة العامة، وبحضور أعضاء من المجلس الأعلى للنقابة، ورؤساء الشعب، واللجان، وممثلين من النقابات الفرعية، وأعضاء شعبة الكهرباء.

وأوضحت أن الندوة يحاضر فيها الدكتور محمد حلمي هلال، رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وقال رئيس الشعبة، في تصريحات صحفية، أن الندوة ستكون متاحة عن بعد عبر منصة زووم .

المصرى اليوم

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