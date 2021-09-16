إزالة ٢٢٥ حالة تعد ضمن الموجة الـ ١٨ في الشرقية

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك لاسترداد حق الدولة والشعب وتطبيق القانون على الجميع، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة ١٢٨ حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٤١٧ فدان و٤ قيراط و٥ سهم، كما تم إزالة ٩٧ حالة تعدي بالبناء المخالف بمساحة ٢٨ ألف و٧٤٩ متر متر بمراكز «منيا القمح- الحسينية- ديرب نجم- فاقوس- كفر صقر- أولاد صقر- ههيا- مشتول السوق- القنايات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وجه المحافظ بتشكيل لجان لمتابعة ورصد أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد حفاظاً على أراضى الدولة للإستفادة من تلك الأراضى في إقامة مشاريع سواء كانت زراعية أو خدمية أو تنموية، مناشدا المواطنين بعدم استغلال أراضي الدولة والبناء عليها أو زراعتها دون وجه حق.