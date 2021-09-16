التعليم العالي : بروتوكول تعاون بين معهد علوم البحار والمصايد و«القومي للبحوث»

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تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي تقريرًا من د. عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حول توقيع المعهد بروتوكول تعاون مع المركز القومى للبحوث.

وأشار التقرير إلى أن توقيع البروتوكول جاء في ضوء دعم التعاون مع الجهات والمعاهد البحثية، ودعم جهود الدولة المصرية لتطوير البحث العلمى ودوره في التنمية المستدامة في كافة المجالات، وتنفيذًا لسياسة الدولة في توظيف البحث العلمي لتنمية المجتمع مع وضع حلول للمشاكل التنموية بالدولة، ودمج سبل التعاون البحثي والعلمي والفنى والإداري بين الكيانات المختلفة.

وأضاف التقرير أن بروتوكول التعاون يهدف للاستفادة من خبرات الطرفين في تمويل وتنفيذ مشروعات مشتركة ممولة متفق عليها من كلا الجانبين؛ لخدمة كافة المجالات البحثية في مجالات الأنشطة البحرية، وأنشطة النانو والبيوتكنولوجي، وذلك من خلال الاستفادة من السفن البحثية التابعة للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد في تنفيذ وإجراء المشروعات والأبحاث المشتركة بالمعامل المركزية التابعة للمركز القومى للبحوث، والتى تهدف للنهوض وتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من خبرات الباحثين من كلا الجانبين في تعظيم دور البحث العلمي في تنمية المجتمع والخدمة الوطنية والتحديات الإنتاجية والاقتصادية بالدولة.

وقع بروتوكول التعاون عن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد د.عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد، وعن المركز القومى للبحوث د.محمد هاشم رئيس المركز.