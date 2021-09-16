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شدد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلال مؤتمر تقديمه اليوم الخميس، على أنه فخور بتدريب منتخب الفراعنة بكل ما يملك من تاريخ عريق وكبير على صعيد كرة القدم.

وقال كارلوس كيروش في بداية المؤتمر: فخور بالانتماء لمنتخب مصر، وتواجدي فوق أرض الحضارة، وميزة كبيرة أن أكون جزء من كرة القدم المصرية، وأسمحوا لي أن اعتبر نفسي واحد من المصريين وأكون جزء من كرة القدم المصرية.

وأضاف كيروش: المنتخب المصري تاريخ كبير، وفخر لي تدريبه، فهو بطل إفريقيا 7 مرات ووصل إلى نهائيات كأس العالم 3 مرات، وهو تاريخ يجعلنا جميعاً فخورين في مهمتنا الجديدة، وفي الوقت نفسه يجب أن نؤكد على أن التاريخ وحده لن يصنع وحده الانتصارات.