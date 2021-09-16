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كارلوس كيروش: فخور بتدريب منتخب .. ولن نتوقف عند التاريخ

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كارلوس كيروش: فخور بتدريب منتخب مصر.. ولن نتوقف عند التاريخ كارلوس كيروش: فخور بتدريب منتخب .. ولن نتوقف عند التاريخ

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شدد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد لمنتخب خلال مؤتمر تقديمه اليوم الخميس، على أنه فخور بتدريب منتخب الفراعنة بكل ما يملك من تاريخ عريق وكبير على صعيد كرة القدم.

وقال كارلوس كيروش في بداية المؤتمر: فخور بالانتماء لمنتخب مصر، وتواجدي فوق أرض الحضارة، وميزة كبيرة أن أكون جزء من كرة القدم المصرية، وأسمحوا لي أن اعتبر نفسي واحد من المصريين وأكون جزء من كرة القدم المصرية.

وأضاف كيروش: المصري تاريخ كبير، وفخر لي تدريبه، فهو بطل إفريقيا 7 مرات ووصل إلى نهائيات 3 مرات، وهو تاريخ يجعلنا جميعاً فخورين في مهمتنا الجديدة، وفي الوقت نفسه يجب أن نؤكد على أن التاريخ وحده لن يصنع وحده الانتصارات.

المصرى اليوم

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