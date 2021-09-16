«أهلي 2005» يواجه سيراميكا اليوم وديًا بمدينة نصر

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يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 مع ضيفه سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، في المباراة الودية التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

كان أهلي 2005 قد فاز على النصر للتصدير بنتيجة 12-0، في آخر مبارياته الودية، التي يخوضها استعداداً لمشاركته في الموسم الجديد لبطولة الجمهورية.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كل من شريف عبدالفضيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً مساعداً وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى وعبدالله سمير مخططا للأحمال، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعماد عبدالهادي إداري الفريق، وعبدالحميد حسين إخصائي التدليك.