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التعاون السعودي يريد خطف نجم الأهلي بعرض مالي لا يمكن رفضه

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التعاون السعودي يريد خطف نجم الأهلي بعرض مالي لا يمكن رفضه التعاون السعودي يريد خطف نجم الأهلي بعرض مالي لا يمكن رفضه

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يسعى نادى التعاون السعودى للتعاقد مع المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى بحسب تقارير صحفية الخميس .

ويلعب النادي الأهلي المصري ضد نظيره المقاولون العرب ودياً اليوم الخميس الخميس 16 – 9 -2021 في مباراته الودية الثانية علي ملعب التتش الساعة 5 مساءً

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لاستغلال المباراتين الوديتين في الاطمئنان على جميع اللاعبين استعدادا للمواجهات الرسمية المقبلة ، ومنح الفرصة للصفقات الجديدة، التي انضمت لصفوق الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر 16 - 9 -2021 اضغط هنا(1)

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر 16 - 9 -2021 اضغط هنا(2)

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته، على ملعب التتش بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.

وشهد مران الأهلي انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصلوا عليها عقب عودتهم من الجابون وانتهاء مهمتهم مع الوطني، الذي ‏خاض لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى 2022.‏

وشارك الدوليون محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن في مران الأهلي، الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق ، لمشاهدة المباراة بث مباشر اضغط هنا

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المصرى اليوم

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