شباب الأهلي يواجه النصر وديًا اليوم

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يلتقى فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 مع فريق النصر، اليوم الخميس، في المباراة الودية التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

ويخوض فريق أهلي 2001 عددًا من المباريات الودية في فترة الإعداد؛ بهدف التحضير بشكل جيد لانطلاقة الموسم الجديد من مسابقة دوري الجمهورية للشباب، حيث كان قد تعادل في المباراة الماضية مع الاتصالات 5-5، وفاز قبلها على حساب وادي دجلة بهدف دون رد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2001 عمرو أنور مديرا فنيا وأحمد عبدالظاهر مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى وأحمد عبدالله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق ومحمد حسن مخطط الأحمال، ومحمد السيد إخصائي التدليك.