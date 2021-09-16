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مجمع الملك فيصل بالطائف يطلق حملة "ثُلث" للتوعية بمرض السمنة

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مجمع الملك فيصل بالطائف يطلق حملة "ثُلث" للتوعية بمرض السمنة مجمع الملك فيصل بالطائف يطلق حملة "ثُلث" للتوعية بمرض السمنة
تبدأ 16 سبتمبر ولمدة 3 أيام مزامنةً مع يوم الصيدلي السعودي

مجمع الملك فيصل بالطائف يطلق حملة

قرر مجمع الملك فيصل بالطائف، إطلاق حملة "ثٌلث" للتوعية بمرض السمنة، مزامنةً مع يوم الصيدلي السعودي بالشراكة مع الجمعية للتثقيف الدوائي، وحدد المجمع الخميس 16 من سبتمبر الجاري موعداً لتنفيذ الحملة بمركز اللقاح.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، لـ"سبق"، إلى أن الحملة تستمر لمدة ثلاثة أيام من خلال برنامج حافل يستهدف المراجعين القادمين للحصول على لقاح "كورونا"، لافتًا إلى إعداد خطة عمل توعوية شاملة، لإيصال الرسائل المطلوبة إلى المصابين بالسمنة أو من لديهم مرضى مصابين بهذا الأمر.

وأكد أن "السمنة" لا يخفى أضرارها على الصحة العامة، والتعرض إلى الإصابة بالعديد من الأمراض التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الأشخاص، ما لم يتم التعامل معها كمرض يجب علاجه.

يُذكر أن الصحة تقوم دائمًا بإطلاق تحذيرات من السمنة ومخاطرها؛ بهدف وقاية المجتمع وحمايتهم من الأمراض المزمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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