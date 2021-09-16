شرطة الرياض تطيح بـ 10 مخالفين سرقوا معدات من مبانٍ قيد الإنشاء

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اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة ألقت القبض على (10) مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، (4) من الجنسية السورية، و(4) من الجنسية البنجلاديشية، و(2) من الجنسية الفلسطينية، ارتكبوا جريمة جنائية تمثلت في سرقة معدات ومواد من مواقع ومبانٍ قيد الإنشاء بعد الترصد للشاحنات التي تنقلها ومتابعتها باستخدام مركبات مسروقة.

وقال "الكريديس": تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.