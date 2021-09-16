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أمانة عسير تضبط 77 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية

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أمانة عسير تضبط 77 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية أمانة عسير تضبط 77 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية
نفذت أكثر من 11 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة

أمانة عسير تضبط 77 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية

كثفت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير وبلدياتها جولاتها التفتيشية على المحالّ والمنشآت التجارية بمختلف أنواعها للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق الإجراءات الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات التفتيشية التي نفذت على مدار الشهر الماضي، والبالغ عددها نحو 11.891 جولة تفتيشية، أسفرت عن تسجيل نحو 77 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية، وانخفاض معدل المخالفات مقارنة بحجم الجولات التفتيشية يعد دليلا على وعي المنشآت وامتثالها للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية والصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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