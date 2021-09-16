"الشؤون البلدية والقروية والإسكان" والبنك الإسلامي يبحثان دعم الإسكان

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لتمكين القطاع الثالث غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في مساندة القطاع

استقبل رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، في جدة اليوم، وفد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برئاسة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد القرعاوي لتعزيز الشراكة والتعاون فيما يتعلق بالمبادرات التي تهدف لتمكين القطاع الثالث غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في دعم قطاع الإسكان ولتحقيق الاستدامة المطلوبة لجميع الأطراف المشاركة.

وأكد "الجاسر" أن العلاقة البناءة للبنك مع المملكة بوصفها دولة المقر، وأكبر مساهم في رأس مال البنك، وأكبر داعم وحاضن لكل المبادرات التنموية التي تخدم الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

وذكر أن العلاقة بين المملكة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل أنموذجاً للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين يبرز فيها الدور الريادي للمملكة كمانح في دعم التعاون جنوب-جنوب، مفيداً بأن حكومة المملكة ظلت تقدم الدعم المستمر والرعاية الدائمة لمجموعة البنك من أجل المساهمة في تحقيق أهدافها النبيلة.

وأشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى أن إجمالي مداخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في السعودية حتى يونيو 2021 حوالي 5.5 مليارات دولار أمريكي، تتوزع على العديد من القطاعات الإنتاجية والتنموية في المملكة".

وأشاد بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة لجهودها العظيمة والمقدرة بتحويلها العديد من التحديات الهيكلية إلى فرص نوعية وبرامج طموحة، واستطاعت تحقيق نتائج ملموسة في زمن قياسي، الأمر الذي جعلها من أبرز المساهمين بفعالية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى حرص الوزارة واهتمامها البالغ بذوي الدخل المحدود وعملها على تمكينهم من تملُّك سكن يليق بطموح المملكة نحو سكانها كافة.

وتباحث الجانبان حول كل السبل المتاحة لتطوير التعاون بينهما في المرحلة المقبلة، واستعرضا تجاربهما ذات الصلة بقضايا الإسكان وتوفير المساكن لأصحاب الدخل المحدود.