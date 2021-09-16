"فلكية جدة": الشمس تدخل "السنبلة".. اليوم

★ ★ ★ ★ ★

تبقى أمامها حتى تدخل مجموعة نجوم الميزان

ذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن الشمس ستدخل ظاهرياً اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 نجوم السنبلة أو العذراء مغادرة مجموعة نجوم الأسد، وستبقى أمامها حتى تدخل مجموعة نجوم الميزان في 30 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن مصطلح دخول الشمس إلى أحد البروج أو حلولها فيه مصطلح "خاطئ" على الرغم من استخدام البعض له.

وقال "أبوزاهرة": يعود هذا المصطلح إلى القرون الوسطى عندما كان الاعتقاد سائداً بأن الأرض مركز الكون وأن الشمس والنجوم تدور حولها كما يبدو ظاهرياً، ولكن في الواقع أن الأرض أثناء دورانها حول الشمس وعندما تصبح على استقامة واحدة مع بداية أحد البروج والشمس بينهما، يقال عندها بأن الشمس قد دخلت ذلك البرج أو حلت فيه.

وأضاف: هذا يعني أن سكان الأرض لن يرصدوا تلك المجموعة النجمية "البرج" الذي دخلته الشمس والبروج الأربعة التي دخلتها قبله؛ لأن تلك المجموعات النجمية تواجهه الأرض خلال النهار بينما تشاهد المجموعات النجمية الاخرى التي تقابل الأرض ليلاً.

وأردف: لذلك عندما سيحدث الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ستكون الشمس أمام نجوم السنبلة وهذا يتكرر حدوثه منذ الالاف السنين.

وتابع: خلال رحلة طويلة من الزمن فإن الشمس لا تبقى ظاهرياً دائماً أمام نجوم السنبلة العذراء عند حدوث الاعتدال الخريفي، ففي العام 730 قبل الميلاد وقت الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للأرض عبرت الشمس "ظاهرياً" خارجه من نجوم الميزان إلى مجموعة نجوم السنبلة العذراء.

وقال "أبوزاهرة": ستعبر شمس الاعتدال الخريفي في المستقبل إلى نجوم الأسد في العام 2439 م، هذه التواريخ بناء على حدود المجموعات النجمية في دائرة البروج التي وضعها الاتحاد الفلكي الدولي في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وأضاف: من ناحية اخرى فإن نقاط الاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي تنحرف بالنسبة للنجوم بحوالي درجة واحدة إلى الغرب على طول دائرة البروج في 72 سنة، أو 30 درجة إلى الغرب عبر المجموعات النجمية في دائرة البروج في حوالي 2.160 سنة.

وأردف: لكن في الوقت الحالي وفترة حياتنا فإن الشمس تعبر ظاهرياً وبشكل سنوي أمام نجوم السنبلة من حوالي 16 سبتمبر وحتى 30 أكتوبر.

جديرٌ بالذكر بأن هناك فرق بين علامة البرج التي تستخدم في التقويم والمجموعة النجمية، فعلى سبيل المثال تدخل الشمس ظاهريا في 16 سبتمبر إلى مجموعه نجوم السنبلة وفي 23 سبتمبر تدخل إلى علامة الميزان وهو الموجود في التقويم.