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زميل محمد صلاح يتغنى به عبر انستجرام: «مو الملك» (صورة)

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زميل محمد صلاح يتغنى به عبر انستجرام: «مو الملك» (صورة) زميل محمد صلاح يتغنى به عبر انستجرام: «مو الملك» (صورة)

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قدم النجم المصري محمد صلاح أداء لافتاً خلال مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام نظيره ميلان الإيطالي، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت المباراة قوية وصعبة، وشهدت ندية كبيرة من الفريقين وحسمها ليفربول بصعوبة بنتيجة 3-2.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في المباراة كما صنع الهدف الأول، وأهدر ركلة جزاء قبل تسجيل هدف فريقه الثاني في المباراة.

وتغنى هارفي إيليوت، نجم فريق ليفربول بزميله محمد صلاح وتألقه خلال المباراة، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور «انستجرام»، حيث وضع صورة من المباراة لمحمد صلاح وهو يشاهدها في بيته وكتب فوقها: صلاح الملك.

هارفي إيليوت عن صلاح

وكان هارفي إيليوت قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، وظهر محمد صلاح متأثراً بشدة لإصابة زميله وظل يصرخ لسرعة دخول الجهاز الطبي.

وكشفت الفحوصات عن أن إصابة هارفي إيليوت قوية وسيغيب لفترة لن تقل عن 6 أشهر.

المصرى اليوم

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