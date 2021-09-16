«رجال سلة الأهلي» يواجه «نادي القاهرة» في بطولة المنطقة

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يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس عندما يستضيف نظيره فريق نادي القاهرة في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم وتقام على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها بعدما حقق الفوز في كل المواجهات بالموسم الجديد.

الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق حرص على تنفيذ العديد من الجوانب الخططية على هامش تدريبات الفريق الأخيرة؛ من أجل علاج بعض الأمور التي ظهرت خلال المباريات الماضية، فيما تم التركيز على تخصيص فقرات متنوعة للتدرب على الرميات الثلاثية و«الريباوند» وغيرها من النواحي الفنية للوصول إلى أفضل مستوى للاعبي الفريق.