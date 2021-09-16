أخبار عاجلة

"جونسون" و"بايدن": هذه شروط الاعتراف بـ "طالبان" -
جازان.. حالة أمطار غزيرة تتواصل حتى 8 مساءً -
الطفلة ليال مريضة «ضمور العضلات» في ذمة الله -
توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر -
"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 -
"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي -
إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي  -
انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال -
الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف -
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«رجال سلة الأهلي» يواجه «نادي القاهرة» في بطولة المنطقة

Print
«رجال سلة الأهلي» يواجه «نادي القاهرة» في بطولة المنطقة «رجال سلة الأهلي» يواجه «نادي القاهرة» في بطولة المنطقة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس عندما يستضيف نظيره فريق نادي القاهرة في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.
من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم وتقام على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة العروض القوية التي يقدمها بعدما حقق الفوز في كل المواجهات بالموسم الجديد.
الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق حرص على تنفيذ العديد من الجوانب الخططية على هامش تدريبات الفريق الأخيرة؛ من أجل علاج بعض الأمور التي ظهرت خلال المباريات الماضية، فيما تم التركيز على تخصيص فقرات متنوعة للتدرب على الرميات الثلاثية و«الريباوند» وغيرها من النواحي الفنية للوصول إلى أفضل مستوى للاعبي الفريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بروتوكول تعاون مشترك بين "البيئة" ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (تفاصيل)

بروتوكول تعاون مشترك بين "البيئة" ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (تفاصيل)

الطفلة ليال مريضة «ضمور العضلات» في ذمة الله

الطفلة ليال مريضة «ضمور العضلات» في ذمة الله

توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر

توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر

إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي 

إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي 