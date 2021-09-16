الشباب والرياضة : طرح 5 مشروعات استثمارية بمراكز الشباب بشمال سيناء

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي عن الموافقة علي طرح عدد من مشروعات الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع BOT بعدد من مراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء ، وذلك وفقاً للضوابط والشروط المعلن عنها من قبل الوزارة.

حيث ضمت الموافقة علي انشاء حمام سباحة تدريبي وعدد من المحلات التجارية بمركز شباب مدينة العريش وإنشاء 22 محلًا تجاريًا بمركز شباب رمانه، و 13 محلاً تجارياً بمركز شباب سالم الهرش ، بالإضافة الي 22 محلاً تجارياً بمركز شباب نجيله .

وقد أشار الدكتور أشرف صبحي الى حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية بالاندية ومراكز الشباب حيث انها تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أعباء مالية كما انها تمثل احد العناصر الاساسية لانشاء بنية تحتية قوية بهم والتي تساهم بشكل كبير وفعال في بناء الانسان المصري بتوفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب .

مشيرا أن عدد مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات بلغت 350 مشروع محققة قيمة استثمارية تتخطي المليار وخمسمائة مليون جنيه بعدد 335 مركز شباب في 25 محافظة .

يذكر ان وزارة الشباب والرياضة تحصل علي 25% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم اعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الانشطة الرياضية والخدمية وجذب الشباب والاسر إلى مراكز الشباب دون الحاجة الي الدعم من الوزارة .