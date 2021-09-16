السيطرة على حريق في منزل شريف منير.. والفنان: «قدر ولطف» (صور)

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كشف الفنان شريف منير، الخميس، عن نشوب حريق في منزله في منطقة المقطم.

ونشر «منير» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، الخميس، مجموعة صور لمنزله بعد حدوث الحريق وكتب معلقًا: «الحمدلله.. قدّر ولطف.. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق».

وتابع: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل.. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت.. لإني بصور من ٧ صباحًا وده حصل وانا مش موجود».

حريق منزل شريف منير

حريق منزل شريف منير

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