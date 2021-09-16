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السيطرة على حريق في منزل شريف منير.. والفنان: «قدر ولطف» (صور)

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السيطرة على حريق في منزل شريف منير.. والفنان: «قدر ولطف» (صور) السيطرة على حريق في منزل شريف منير.. والفنان: «قدر ولطف» (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان شريف منير، الخميس، عن نشوب حريق في منزله في منطقة المقطم.

ونشر «منير» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، الخميس، مجموعة صور لمنزله بعد حدوث الحريق وكتب معلقًا: «الحمدلله.. قدّر ولطف.. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت.. شبت حريقة.. والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق».

وتابع: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل.. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت.. لإني بصور من ٧ صباحًا وده حصل وانا مش موجود».

حريق منزل شريف منير
حريق منزل شريف منير

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المصرى اليوم

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