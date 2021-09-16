أخبار عاجلة

"جونسون" و"بايدن": هذه شروط الاعتراف بـ "طالبان" -
جازان.. حالة أمطار غزيرة تتواصل حتى 8 مساءً -
الطفلة ليال مريضة «ضمور العضلات» في ذمة الله -
توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر -
"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 -
"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي -
إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي  -
انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال -
الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف -
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التعليم العالي: إعلان نتائج مسابقة الجامعات الأفضل لعام 2021 الأسبوع القادم

Print
التعليم العالي: إعلان نتائج مسابقة الجامعات الأفضل لعام 2021 الأسبوع القادم التعليم العالي: إعلان نتائج مسابقة الجامعات الأفضل لعام 2021 الأسبوع القادم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، حول الانتهاء من تحكيم مسابقات الجامعات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بين الجامعات المصرية، والتى شملت عدة مجالات.

واهتمت المسابقة الأولى بالتنافس بين الجامعات على مستوى الاستعداد للعام الدراسي المنتهى، واهتمت المسابقة الثانية بجهود الجامعات لمواجهة جائحة المستجد، واهتمت المسابقة الثالثة بتقييم أفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي.

واهتمت المسابقة الرابعة بأفضل مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع، وتناولت المسابقة الخامسة أفضل جامعة حكومية في مجال الدراسات العليا والبحوث والبحوث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

واهتمت المسابقة السادسة بأفضل جامعة صديقة للبيئة، واهتمت المسابقة السابعة بالمنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ركزت على عمل هوية بصرية مُتميزة للعاصمة الإدارية الجديدة، وشاركت في هذه المسابقة الجامعات الحكومية والخاصة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن إعلان نتائج كافة هذه المسابقات سيتم خلال الأسبوع القادم، في فعالية كبرى يحضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونائب الوزير لشئون الجامعات، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورؤساء الجامعات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المركز الإعلامي سيوجه الدعوة للإعلاميين المختصين بالتعليم العالي والبحث العلمي لحضور هذه الفعالية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع الإصابات والوفيات .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع الإصابات والوفيات .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

الصحة الأردنية تسجل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الأردنية تسجل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 45 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الكويت تسجل 45 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الرئيس البرازيلي: سأكون آخر مواطن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

الرئيس البرازيلي: سأكون آخر مواطن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا