تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى يوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 674 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 227 مليونا وما يقارب من 314 ألف اصابة، تعافى منهم 204 ملايين ونحو 10 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 563 ألف و416 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10.222 حالة وفاة.

أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (2,282 وفاة)، والمكسيك (1,046 وفاة)، والبرازيل (793 وفاة)، وروسيا (792 وفاة)، وإيران (452 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (164,509 إصابات)، وبريطانيا (30,597 إصابة)، والهند (30,361 إصابة)، وتركيا (28,224 إصابة)، وإيران (19,731 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

الدول الأكثر تأثرا بالجائحة

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (685,023 وفاة)، والبرازيل (588,640 وفاة)، والهند (443,960 وفاة)، والمكسيك (269,912 وفاة)، والبيرو (198,860 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (42,479,780 إصابة)، والهند (33,347,325 إصابة)، والبرازيل (21,034,610 إصابات)، وبريطانيا (7,312,683 إصابة)، وروسيا (7,194,926 إصابة).