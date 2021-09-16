«الغضبان» يدعو المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في منطقة شرق بورسعيد

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دعا اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، المستثمرين العرب والأجانب إلى ضخ استثمارات في منطقة شرق بورسعيد، مشيرًا إلى تهيئة المناخ من جانب الحكومة والمحافظ في الإجراءات وإتاحة المشروعات أمام القطاع الخاص.

وأشاد «الغضبان» خلال كلمته، صباح الخميس، أمام مؤتمر منتدى بورسعيد الاقتصادي، حول منطقة شرق بورسعيد، وجهة الاستثمارات والتنمية كنموذج، بالمشاريع المطروحة لمشروع تنمية محور قناة السويس، مؤكدًا أن هذه المنطقة تعد وجهة الاستثمارات العالمية وقاطرة تنمية مصر.

وأكد أن محافظة بورسعيد كمحافظة تعد نموذجًا في التطوير والقضاء على المناطق غير المخططة والميكنة والرقمنة، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين للاستثمار، مؤكدًا أن منطقة شرق بورسعيد متكاملة وواعدة وجاذبة، مشيرًا إلى مجموعة من الحوافز والتيسيراات ومصادر الطاقة وشبكة الطرق والكباري والمحاور، ما يمثل قيمة صناعية وتجارية ترقى للعالمية، مؤكدًا أن المنطقة تمثل فرصة حقيقية للتنمية في مصر.