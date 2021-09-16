نائب: «التربية والتعليم» أكثر وزارة تتعرض للإشاعات والأكاذيب

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قال النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أكثر الوزارات والمؤسسات التي تتعرض لبث الاشاعات والاكاذيب من مافيا وسائل التواصل الاجتماعى موجهاً التحية والتقدير للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على نجاحه باستمرار في وأد جميع الاشاعات والاكاذيب التي تتعرض لها المنظومة التعليمية

وثمن «قريطم» في بيان له اصدره اليوم نفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لكل ما يثار حول تأجيل بدء الدراسة في المدارس الحكومية والرسمية وتعديل الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد والسابق اعتمادها رسميا وذلك على خلفية ازدياد أعداد كورونا ودخول مصر الموجة الرابعة وتأكيده على ان هذه شائعات لا اساس لها من الصحة وان الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد 9 أكتوبر القادم وان وزارة التعليم تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطعيم جميع المعلمين

وأشاد النائب علاء حمدى قريطم بالتنسيق المستمر بين الدكتور طارق شرقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في توفير لقاح كورونا لتطعيم جميع العالمين داخل منظومة التعليم سواء المعلمين أو الموظفين من اداريين وعمال وطلاب الثانوية العامة والبدء فعلياً في تطعيمهم حفاظاً على صحتهم معلناً اتفاقه التام مع منع أي معلم من دخول المدارس اذا رفض الحصول على لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2021/2022، حيث تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021، وتنتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022

وأوضحت الوزارة أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.