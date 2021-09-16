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خارجية النواب : بيان مجلس الأمن حول سد النهضه جاء إدراكا لأهمية احتواء الأزمة

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خارجية النواب : بيان مجلس الأمن حول سد النهضه جاء إدراكا لأهمية احتواء الأزمة خارجية النواب : بيان مجلس الأمن حول سد النهضه جاء إدراكا لأهمية احتواء الأزمة

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قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، بشأن أزمة سد النهضة، صدر في إطار مسؤوليات مجلس الأمن عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي بقيادة الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

وأكدت «عجمي» في تصريحات لها، اليوم، أن البيان الصادر عن مجلس الأمن يشجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط .

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن البيان يأتي تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن البيان يؤكد مسؤولية مجلس الأمن إزاء أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لأزمة السد وما يتبعها من تطورات في المنطقة .

المصرى اليوم

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