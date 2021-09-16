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طلب احاطة بمجلس النواب لتوسعة «العناية المركزة» بمستشفي صدر المنوفية

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طلب احاطة بمجلس النواب لتوسعة «العناية المركزة» بمستشفي صدر المنوفية طلب احاطة بمجلس النواب لتوسعة «العناية المركزة» بمستشفي صدر المنوفية

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تقدمت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لتوسعة قسم العناية المركزة بمستشفي صدر المنوفية والتوجيه نحـو فـرش وتجهیز 10 أسرة عناية مركزة بالمستشفى، حيث أنه لا يوجد بالمستشفى سـوى 4 أسرة عناية مركزة فقط.

وقالت سرور، إن مستشفى صدر منوف تعتبر من أهم المستشفيات بنطاق المحافظة لما لها من دور مميز وفعال في تلبية احتياجات مرضى الصدر وتقدم الكثير من الخدمات الصحية لفئة كبيرة من أبناء المحافظة في تخصص الصدر، ونظرا لنسبة التردد الهائلة للغاية من المرضى على المستشفى وخاصة على قسم العناية المركزة المتخصصة للحالات الحرجة، واستعدادًا للموجه الرابعة من تفشي جائحة كورونا وللاستفادة الكاملة من تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفى التي تستقبل المرضى المصابين بكورونا.

وطالبت النائبة في طلبها المقدم لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بالتوجيه بفرش وتجهيز عشرة أسرة عناية مركزة فالمستشفى الكبير لا يوجد بها سوى 4 أسرة فقط، وهو عدد غير قادر على استيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى المترددين على المستشفى.

المصرى اليوم

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