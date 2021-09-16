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شاب يجرد فتاة من ملابسها في الشارع ويتحرش بها.. وصديقه يوثق (تفاصيل صادمة)

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شاب يجرد فتاة من ملابسها في الشارع ويتحرش بها.. وصديقه يوثق بالفيديو (تفاصيل صادمة) شاب يجرد فتاة من ملابسها في الشارع ويتحرش بها.. وصديقه يوثق (تفاصيل صادمة)

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تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها للقبض على شاب قام بتجريد فتاة من ملابسها في الشارع والتحرش بها جنسيا، بعد انتشار مقطع مدته 9 ثواني اشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهر في الفيديو فتاة تمشي أحد شوارع بمدينة طنجة في المغرب برفقة احد أقاربها، فقام الشخص المتهم باللحاق بالفتاة ورفع «الجيبة» التي ترتديها ولمس أجزاء حساسة من جسدها من الخلف، في مشهد قام أحد أصدقاءه بواسطة بهاتفه المحمول يصرخ من الضاحك.

انتشار الفيديو تسبب في صدمة عارمة بمواقع التواصل، خصوصا وأنه انتشر غرار فيديوهات «الدعابات» و«الهزار» التي تروج على منصات التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أغضب رئيسة جمعية التحدي والمساواة، في المغرب ما حدث لفتاة طنجة، وقالت للأسف مازال هناك بشر يحسب أن النساء في الشارع هن مِلك للجميع.

وتساءلت الناشطة الحقوقية في تصريح لها على «سكاي نيوز»لماذا كل هذا التضييق علينا في الشارع؟ وما ذنب تلك الفتاة التي تعرضت لهذا العنف البشع؟ فهي لم تمس أحدا ولم تضيق على أحد فهي أرادت أن تلبس ما يعجبها فقط بدون أن تمس بحرية الطرف الآخر.

ودعت رئيسة الجمعية إلى كسر جدار الصمت أمام هذه السلوكات البشعة ضد النساء وطالبت كل اللتي تعرضن للعنف والتحرش تقديم بلاغ إلى الشرطة لتصدي هذا العنف.

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المصرى اليوم

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