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غيوم ممطرة على جازان وعسير والباحة

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غيوم ممطرة على جازان وعسير والباحة غيوم ممطرة على جازان وعسير والباحة
توقع رئيس لجنة تسميات، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل اليوم الغيوم الممطرة على أجزاء من مرتفعات السروات في جازان وعسير والباحة، ويتوقع نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الحصيني، حالة الطقس المتوقعة اليوم وغدًا، هي أجواء حارة نسبيًا نهارًا معتدلة فجرًا، مع هطول أمطار متفاوتة على مرتفعات الباحة وعسير وجازان واليمن والربع الخالي، ورياح متوسطة السرعة على أجزاء من المنطقتين الوسطى والشرقية، ورياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدًا، حيث قال «تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة».

في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.


الوطن السعودية

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