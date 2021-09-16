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انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة بالقليوبية السبت

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انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة بالقليوبية السبت انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة بالقليوبية السبت

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ابتداء من السبت المقبل، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز بالقليوبية، وحماية لصغار المربين الذين يقومون بتربيتها.

وقال بيان صحفي، الخميس، إن هذه الحملة تعد حملة سنوية تتم بصفة دورية طبقا للخطة الاستراتيجية، للقضاء على هذا المرض تماما خلال ٣ سنوات.

من جانبها، صرحت الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطري بالقليوبية، بأن التحصينات ستكون متوفرة بجميع الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة، كما ستتواجد قوافل بيطرية متحركة للمرور على المنازل، مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد ، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع المسئولين بالوحدات المحلية ومديرية الزراعة و الأوقاف والكنائس ورجال الأمن ، ويبلغ العدد المستهدف من تلك الحملة بالقليوبية ٤٦ ألف رأس من الأغنام والماعز.

المصرى اليوم

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