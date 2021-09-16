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برلمانى: تنظيم «الأوقاف» زيارة لأئمة السودان للغردقة ترويج للسياحة والوزير يفكر خارج الصندوق

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برلمانى: تنظيم «الأوقاف» زيارة لأئمة السودان للغردقة ترويج للسياحة والوزير يفكر خارج الصندوق برلمانى: تنظيم «الأوقاف» زيارة لأئمة السودان للغردقة ترويج للسياحة والوزير يفكر خارج الصندوق

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اعتبر الدكتور محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب تنظيم وزارة الأوقاف المصرية زيارة ميدانية لأئمة وواعظات السودان المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة بأكاديمية الأوقاف الدولية لمدينة الغردقة بمثابة أكبر حملة ترويجية ودعائية للسياحة والاثار المصرية
ووجه «عبدالحميد» في بيان له اصدره اليوم تحية تقدير واحترام للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الذي نجح بكل كفاءة واقتدار في أن يجعل دور وزارة الاوقاف ولأول مرة في تاريخ هذه الوزارة المهمة مسانداً وداعماً بكل قوة لمختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة مؤكداً انه ولأول مرة أيضاً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى نرى التعاون والتنسيق والتناغم والعمل المشترك بين جميع الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
وقال الدكتور محمد عبدالحميد إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف دائماً يفكر من خارج الصندوق ويسخر جميع امكانيات وزارة الاوقاف بجميع مؤسساتها وهيئاتها وقطاعاتها لخدمة وشعبها في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والجماهيرية وغيرها مؤكداً أن من جميع القيادات والأئمة والدعاة والواعظات وجميع من ينمون لهذه الوزارة اصبحوا يشعرون بالفخر والسعادة بالانتماء لهذه المؤسسة العريقة والتى كان ولايزال وسيظل لها دورها الكبير والملموس في خدمة مصر وقائدها وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية خاصة أنها تقدمت الصفوف في مواجهة جميع التيارات والجماعات والتنظيمات الارهابية والتكفيرية وفضحتهم أمام العالم كله وافشلت جميع محاولاتهم في المتاجرة بالدين الاسلامى الحنيف كذباً وزراً وهو برئ من جميع اعمالهم الارهابية والدموية إلى يوم الدين
تجدر الاشارة إلى ان زيارة أئمة واعظات السودان لمحافظة البحر الاحمر تتضمن عددًا من الفعاليات منها الاجتماع مع كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة في لقاء يضم أيضًا قيادات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر
وأوضحت الوزارة أن برنامج الزيارة سيشمل تأدية صلاة الجمعة بمسجد الميناء بإذن الله تعالى، مع زيارة المركز الثقافي لغات بمسجد الميناء.
يأتي ذلك في إطار عدد من الزيارات الميدانية شملت مساجد السيدة نفسية والإمام الحسين والأزهر الشريف، إضافة إلى زيارة بعض المتاحف التي سيتم تنظيمها خلال الأسبوع المقبل جمعًا بين المحاضرات العلمية المتميزة والزيارات الميدانية لبعض المساجد والمتاحف والمدن السياحية .

المصرى اليوم

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