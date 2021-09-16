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تنظيم معرض انتاج أعمال شعب المعدنية والخشبية والنسيج والملابس الجاهزة بتربية حلوان

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تنظيم معرض انتاج أعمال شعب المعدنية والخشبية والنسيج والملابس الجاهزة بتربية حلوان تنظيم معرض انتاج أعمال شعب المعدنية والخشبية والنسيج والملابس الجاهزة بتربية حلوان

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نظمت كلية التربية جامعة حلوان معرض انتاج شُعب المعدنية والحلى، والزخرفية، والخشبية، والنسيج، والملابس الجاهزة، والطباعة، وذلك على هامش حفل تخرج طلاب 2020-2021.

وتضمن المعرض مجموعة من الأعمال الفنية في التصميم والزخرفة والإعلان، وبعض أعمال الصناعات المعدنية، إضافة إلى أعمال الصناعات الخشبية، بعض أعمال الصناعات النسجية والصباغة والتجهيز، الملابس الجاهزة، هذا وأشاد الحضور بالمعرض بأعمال الطلاب ودعا الدكتور ماجد نجم الطلاب إلى إعداد دراسة تسويقية لمنتجات الطلاب الفنية التي شملها المعرض من أعمال مختلفة.

ويهدف معرض طلاب كلية التربية إلى إبراز المواهب الفنية وتشجيعها، زيادة ثقة الطلاب بأنفسهم من خلال المعروض وتأكيد شخصيتهم، بث روح التنافس بين المعارضين، إطلاع الحضور على الإتجاهات الفنية المختلفة ومجالات الإبداع والإبتكار للطلاب، تنمية النواحي الذوقية والقدرة على تحليل ونقد العمل الفني لدى رواد المعرض، وابرار المواهب الفنية والقدرات الإبداعية والإبتكارية للطلاب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، وتحت ريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية، الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وذلك بمجمع الفنون والثقافة الذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

المصرى اليوم

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