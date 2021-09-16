أخبار عاجلة

"جونسون" و"بايدن": هذه شروط الاعتراف بـ "طالبان" -
جازان.. حالة أمطار غزيرة تتواصل حتى 8 مساءً -
الطفلة ليال مريضة «ضمور العضلات» في ذمة الله -
توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر -
"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 -
"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي -
إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي  -
انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال -
الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف -
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جهاز العبور: بيع 7 محال تجارية وصيدلية بالسوق التجارية بمشروع دار لتلبية احتياجات المواطنين

Print
رئيس جهاز العبور: بيع 7 محال تجارية وصيدلية بالسوق التجارية بمشروع دار مصر لتلبية احتياجات المواطنين رئيس جهاز العبور: بيع 7 محال تجارية وصيدلية بالسوق التجارية بمشروع دار لتلبية احتياجات المواطنين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم بيع 7 محال تجارية وصيدلية بالسوق التجارية رقم 1 بمشروع الإسكان المتوسط دار ، المرحلة الثانية بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم طرح المحال بأنشطة متنوعة لتلبية احتياجات سكان المنطقة والمناطق المجاورة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم بيع المحال بأسعار تراوحت ما بين 100500 جنيه : 158000 جنيه للـمتر المربع، لافتاً إلى أنه سيتم استكمال طرح الخدمات المختلفة لا سيما بالمناطق الحديثة.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في توفير كافة الخدمات بالمناطق المختلفة، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ومنها المستشفى العام تماشياً مع الاحتياجات المستقبلية للمدينة. ​

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر

توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر

أغرب حيوان فى مصر!.. فيل بس بيعوم فى البحر!.. الدوجنج شقيق الفيل اللى افترق عنه من ملايين السنين

أغرب حيوان فى مصر!.. فيل بس بيعوم فى البحر!.. الدوجنج شقيق الفيل اللى افترق عنه من ملايين السنين

لحظة سقوط عنيف لإحدى متسابقات ملكة جمال مصر على المسرح

لحظة سقوط عنيف لإحدى متسابقات ملكة جمال مصر على المسرح

زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري

زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري