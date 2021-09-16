أحمد شوبير يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة الجديد بدلاً من أحمد مجاهد

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، نئاب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، وحارس مرمى منتخب مصر والأهلي لسنوات طويلة سابقة، عن الكثير من الكواليس في اختيار مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد.

وكانت الأندية المصرية قد طالبت بعقد جمعية عمومية من أجل اختيار رئيس اتحاد الكرة الجديد خلفاً للجنة الثلاثية الحالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد.

وقال شوبير إن بند الـ 8 سنوات لو تم تطبيقه سيحرم عدداً من الأسماء البارزة من الترشح في الانتخابات المقبلة مثل هاني أوب ريدة ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وعصام بعد الفتاح وأحمد شوبير، وغيرهم.

وأوضح شوبير: اتحاد الكرة تسلم في الساعات الماضية أكثر من 50 طلباً من أجل عقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وكشف شوبير عن أن منصب رئيس اتحاد الكرة المقبل سيتواجد به في الانتخابات المقبلة أحد نجوم الكرة الكبار في الكرة المصرية.

الجدير بالذكر أن نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك السابق، حازم إمام سيكون من حقه الترشح لو تم تطبيق بند الـ 8 سنوات.