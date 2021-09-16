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«مايا مرسى» تشيد بدور مسرح المرأة في تحفيز النساء للتعبير عن أفكارهن بحرية

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«مايا مرسى» تشيد بدور مسرح المرأة في تحفيز النساء للتعبير عن أفكارهن بحرية «مايا مرسى» تشيد بدور مسرح المرأة في تحفيز النساء للتعبير عن أفكارهن بحرية

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تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بخالص التهانى إلى جميع القائمين على مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة «دورة فتحية العسال» لانطلاق فعالياته أمس بدار الأوبرا المصرية .

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عرئيس المجلس القومى للمرأة عن فخرها وسعادتها باطلاق لأول مهرجان دولى متخصص في مسرح المرأة في الوطن العربى، وقالت :«ليس بجديد على مصر اهتمامها بجميع أشكال الفنون وبفن المسرح أبوالفنون بشكل خاص.. فها هي جدران المقابر الفرعونية تشهد على ريادة مصر لهذا الفن الراقى».

وأكدت رئيسة المجلس أن مهرجان ايزيس الدولى لمسرح المرأة يكتسب أهمية كبيرة لعدة أسباب من بينها أنه يتواكب مع جهود الدولة الرامية لتمكين المرأة المصرية والنهوض بأوضاعها، ويتيح المجال لإقامة جسور ثقافية بين النساء حول العالم لتبادل الخبرات والثقافات حول قضاياها، إلى جانب تحفيز النساء على التعبير عن قضاياهن وافكارهن بحرية، وتشجيع صناع المسرح على الاهتمام بتناول قضايا المرأة، وعبرت عن خالص تمنياتها بنجاح المهرجان .

يذكر أن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ومركز التحرير الثقافى وإيفنت هاوس والمجلس الثقافى البريطاني ومعهد جوتة والتحرير لاونج، والسفارة الهولندية، وتجمع تماسي للفنون الأدائية واستوديو عماد الدين ومسرح روابط وجمعية النهضة العلمية والثقافية الجيزويت وكلتوجراف وسامى أمين، وجمعية يهمني الانسان .

المصرى اليوم

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