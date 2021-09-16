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بث مباشر .. المؤتمر الصحفي لتقديم كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب

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بث مباشر .. المؤتمر الصحفي لتقديم كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بث مباشر .. المؤتمر الصحفي لتقديم كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب

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استقبل المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ظهر اليوم الخميس البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.

ووصل كارلوس كيروش إلى مقر اتحاد الكرة منذ ساعة تقريباً استعدادا لحفل تقديمه الذي سيكون في اللحظات المقبلة.

وعقد أحمد مجاهد بحضور أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، جلسة مع كارلوس كيروش من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة.

وكان كيروش قد وصل لمصر صباح أمس، واستقبله في مطار القاهرة الدولي، عدد من الجماهير المصرية والجالية البرتغالية في ، إلى جانب مواطنه نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

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ورشح فينجادا مواطنه كارلوس كيروش لتولي مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة من أجل قيادة الفراعنة لنهائيات 2022 في قطر.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، الجهاز المعاون لكارلوس كيروش، ويضم مساعده كروز، إلى جانب ضياء السيد ومحمد شوقي، ووائل جمعة في منصب مدير ، وعصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى.

ويخلف فينجادا المدرب حسام البدري الذي تمت إقالته عقب التعادل الإيجابي بهدف لهدف مع منتخب الجابون في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم

المصرى اليوم

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