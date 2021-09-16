بث مباشر الآن مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب الودية استعدادًا لكأس السوبر

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره المقاولون العرب اليوم الخميس 16-9-2021 على استاد التتش ضمن استعدادت الفريق الأحمر لخوض مباراة كأس السوبر المحلي ضد طلائع الجيش والمقرر إقامتها يوم 21-9-2021.

تنطلق مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الخامسة مساء اليوم الخميس 16-9-2021

تنقل المباراة بشكل حصري عبر قناة النادي الأهلي الرسمية



تردد 11747

معدل الترميز 27500

معامل استقطاب رأسي H معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد آخر لقناة الأهلي عبر النايل سات 11440 ومعدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيًّا مع بتروجت في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المصري.

شهدت الودية تجربة بعض العناصر الشابة، بالإضافة إلى العناصر العائدة من الإصابة والإعارة، بجانب منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباريات الأخيرة، حيث حقق الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني العديد من المكاسب الفنية خلال هذه الودية.

من المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية علي ملعب التتش اليوم الخميس أمام فريق المقاولون العرب ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، لاستغلال المباراتين الوديتين في الاطمئنان على جميع اللاعبين استعدادا للمواجهات الرسمية المقبلة، ومنح الفرصة للصفقات الجديدة، التي انضمت لصفوق الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته الأحد، على ملعب التتش، بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين ، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.

وشهد مران الأهلي انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات، بعد انتهاء فترة ‏الراحة التي حصلوا عليها عقب عودتهم من الجابون وانتهاء مهمتهم مع المنتخب الوطني، الذي ‏خاض لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وشارك الدوليون محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن في مران الأهلي الذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال وسامي قمصان مدرب الفريق.

كما شارك المحترف الموزمبيقي لويس ميكيسوني في مران الأهلي وحرص لاعبو الفريق على الترحيب به خاصة أنه يشارك في تدريبات الفريق للمرة الأولى منذ التعاقد معه.

وانتظم الثنائي علي معلول وأليو ديانج في المران، بعد عودتهما من المشاركة مع منتخبي تونس ومالي في الأجندة الدولية، وخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بينما تسبب الطيران في تأخر عودة بدر بانون من المغرب حيث من المنتظر وصوله خلال الساعات المقبلة.

كما انتظم أكرم توفيق لاعب الفريق في مران الأهلي ضمن مجموعة اللاعبين الدوليين، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وتخلصه من واقي الوجه.

و يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية اليوم 16 سبتمبر عقب المباراة الودية الثانية أمام المقاولون العرب وفقًا لما أعلنه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الذي قال إن الفريق سيستمر في الإسكندرية حتى موعد مباراة ‏إنبي في دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد ‏الإسكندرية.‏

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب اليوم الخميس 16 - 9 -2021 اضغط هنا

مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب الودية بث مباشر اليوم الخميس 16 - 9 -2021 اضغط هنا(2)

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - المقاولون العرب الخميس 16 سبتمبر 2021،

5.00 مصر، 6.00 السعودية قناة النادي الأهلي التتش