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«رجال يد الأهلي» يواجه «البنك الأهلي» في الدوري

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«رجال يد الأهلي» يواجه «البنك الأهلي» في الدوري «رجال يد الأهلي» يواجه «البنك الأهلي» في الدوري

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يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس عندما يواجه نظيره فريق البنك الأهلي في أول المباريات التي يخوضها في الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.
من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصر اليوم، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي إلى الفوز بها.
وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب بعدما خاض الفريق تدريباته بشكل مكثف، وكان هناك تركيز كبير على الاهتمام بالنواحي الخططية والفنية إلى جانب التدريب البدني للوصول إلى أفضل مستوى من الجاهزية.
ويغيب عن المباراة محسن رمضان بعد تعرضه للإصابة بشرخ في الكوع خلال مشاركته مع الفريق في منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي أقيمت بالمغرب وتوج الأهلي بلقبها.
ومن المقرر أن يسبق المباراة إقامة مباراة فريق المرتبط مواليد ٢٠٠٤ أمام نظيره فريق البنك الأهلي والتي تقام في الثانية ظهراً.

المصرى اليوم

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