5 حقائق مذهلة يجب أن تعرفها عن سيارات فورمولا 1

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يشهد عالم السيارات يومًا بعد يوم العديد من التطويرات التكنولوجية التي جعلت جميع عناصر سباقات سيارات فورمولا 1 فريدة من نوعها بل وجعلت الكثير من المتابعين ينتظرون الساباقات بشغف كبير وذلك بسبب السخونة والإثارة التي تشهدها.

ويستعرض «المصري اليوم» 5 حقائق مذهلة يجب أن تعرفها عن فورمولا 1 والتى قد لا يعرفها الكثيرون عن عالم السيارات.

1-سعر سيارة فورمولا 1

يبلغ متوسط سعر السيارة الواحدة في فورمولا 1 حوالى 6.8 مليون دولار، وهى قيمة السيارة فقط بدون احتساب ثمن التطويرات وقطع الغيار والصيانة وغيرها من الأمور الأخرى.

2-إطارات سيارة فورمولا 1

من أكثر الأجزاء التي تتعرض للتلف، فرغم دخول مواد خاصة في صناعتها فإن السرعة الكبيرة لسيارات الفورمولا 1 تجعل العمر الافتراض لتلك الإطارات المطاطية الممتلئة غاز النيتروجين قصيرا للغاية، بحيث يجب تغيير الإطارات خلال السباق حتى لا تؤثر على سرعة السيارة أو تعرض حياة السائق للخطر.

3- خوذة سائق سيارة الفورمولا1

قيادة سيارة خارقة السرعة دون وجود أي أجزاء للحماية مثل مقصورة وسقف السيارة أمر مرعب عند التفكير فيه بكل تأكيد، لذلك ومع التطور التكنولوجي الخاص بمعايير السلامة أصبحت خوذة سائقي سيارات الفورمولا 1 غير قابلة للاختراق أو الكسر، كما أنها تستيطع تحمل التعرض لنيران تبلغ درجة حرارتها درجة مئوية 800 لـ45 ثانية.

4- محرك سيارة الفورمولا 1

لم يتم تصميم محركات سيارات فورمولا 1 لكى تستمر طويلا، حيث لن يتجاوز عمرها الإفتراضي سوى الوقت اللازم لإنتهاء السباق فقط، ثم يتم التخلص منها بعد ذلك، فتلك المحركات تدور بمعدل 18000 في الدقيقة الواحدة بشكل متواصل على مدار ساعتين وهو عمر السباق، بينما تدور محركات السيارات العادية 6000 في الدقيقة.

5-عجلة قيادة سيارة الفورمولا 1

بكل تأكيد سيارة بكل تلك الإمكانيات الخاصة لن تحتوى على عجلة قيادة تقليدية، لذلك تحتوى سيارة فورمولا 1 على عجلة قيادة تصل تكلفتها إللى 25000 ألف دولار أمريكي لإحتوائها على العديد من الأزرار التي لكل منها وظيفة محددة للسباق.