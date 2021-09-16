محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة اتمام اعمال الحماية ضد أخطار السيول والأمطار

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وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالحفاظ على حياة المواطنين من خلال تأمين الطرق وأعمال الحماية، حيث كلف المحافظ قطاع الطرق بالمحافظة وإدارة مرور البحر الأحمر، بسرعة اتمام اعمال الحماية ضد أخطار السيول والأمطار الشديدة بمنطقة الجمشة، لتبدأ المرحلة الأولى ( الكيلو ٧٣، و٧٤ طريق الغردقة- غارب)، والمرحلة الثانية ( الكيلو ٩٦ طريق غارب- الغردقة )، على أن يتم وضع عدد ٧ ماسورة بقطر ١ م في كل موقع لتوخي الحيطة والحذر وتأمين حياة المواطنين .

كما شدد المحافظ على اتخاذ إجراءات تأمين الطرق أثناء العمل بوضع علامات إرشادية نهارية وليلية قبل موقع العمل بمسافة ٥٠٠ متر لتنبيه المواطنين، وعمل مطبات صوتية على مسافة ٥٠٠ متر وتكثيفها على مسافة ٥٠ متر، وعمل محددات فصل حركة لتوجيه السيارات إلى طريق المرور، وعمل إضاءة حبل نور بمنطقة الحفر .

وأكد «حنفي» على سرعة الانتهاء من المواقع الثلاثة خلال شهر من بدء العمل، على أن تتم المرحلة الأولى من ٢٦ سبتمبر إلى ١١ اكتوبر، والثانية من ١٥ اكتوبر إلى ٣٠ اكتوبر، واهاب المحافظ جميع المواطنين بتوخي الحذر أثناء السير في المنطقة .

