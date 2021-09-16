المملكة تشارك في اليوم العالمي لسلامة المرضى

★ ★ ★ ★ ★

في إطار مساعي تقديم خدمات الرعاية الصحية

تشارك المملكة دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يصادف 17 سبتمبر من كل عام؛ لضمان سلامة المرضى وما يوليه من أولوية في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأكد المركز السعودي لسلامة المرضى أن جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون التابعة لمنظمة الصحة العالمية اعتمدت في مايو 2019 العمل العالمي بشأن سلامة المرضى "WHA72.6"، والذي يضمن تأييد إقامة يوم عالمي لسلامة المرضى ليتم الاحتفال به سنوياً.

وأشار المركز إلى أنه تم في هذا العام 2021 تدشين حملة توعوية تحت شعار "سلامة الأم وحديثي الولادة" تهدف لزيادة وعي المجتمع حول أهمية سلامة الأمهات وحديثي الولادة وتأييد واعتماد أفضل الممارسات الصحية لتقليل المخاطر والوفيات التي يمكن تجنبها أثناء الولادة.

ويسعى المركز لأشراك الجهات ذات العلاقة في القطاع الصحي للعمل معاً لاعتماد وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحسين جودة الرعاية الصحية، ومنها الإجراءات الخاصة بالأمهات وحديثي الولادة، وتخصيص واعتماد مسار خاص بسلامة الأم وحديثي الولادة في الجائزة الوطنية لسلامة المرضى كأحد مسارات الجائزة في نسختها الرابعة.