أخبار عاجلة

الطفلة ليال مريضة «ضمور العضلات» في ذمة الله -
توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر -
"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 -
"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي -
إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي  -
انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال -
الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف -
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات -
"الحقيل" يلتقي رواد أعمال "الاستثمار الجريء" ويبحث الفرص الاستثمارية للقطاعين البلدي والإسكاني -
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سواعد الشرقية" تعقد جمعيتها العمومية الرابعة وتنتخب مجلس إدارتها للدورة الثانية

Print
ناقشت عددًا من الملفات الرئيسية وصادقت على القوائم المالية للعام 2020م

عقدت جمعية "سواعد" للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، مؤخرًا، اجتماع الجمعية العمومية الرابع بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بالدمام.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الرئيسية المدرجة في جدول الأعمال، من ضمنها المصادقة على القوائم المالية للعام 2020م؛ فيما انتخبت الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية لمدة أربع سنوات قادمة؛ إذ تم انتخاب 11 عضوًا من أصل 16 مرشحًا وهم:

1- فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت- رئيسًا للمجلس.

2- إبراهيم بن محمد آل الشيخ- نائبًا للرئيس.

3- فيصل بن خميس الدوسري- المشرف المالي.

4- سعود بن عبدالعزيز الأنصاري- عضوًا.

5- حمد بن محمد البوعلي- عضوًا.

6- سعدون بن خالد الخالدي- عضوًا.

7- عبدالرحمن بن سليمان السحيمي- عضوًا.

8- فواز بن محمد الدخيل- عضوًا.

9- سعد بن أحمد الغامدي- عضوًا.

10- علي بن عبدالرحمن اللهو- عضوًا.

11- محمد بن شلاع الناشري- عضوًا.

وفي ختام الاجتماع قدّم فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت، شكره لأعضاء المجلس السابق، على ما قدموه من جهد في دعم الجمعية خلال الدورة الأولى، كما رحّب بأعضاء المجلس ؛ متمنيًا للجمعية دوام التوفيق لخدمة المستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إبراهيم سعيد: البدري كرهني في مباريات المنتخب..ومشاهدة «توم جيري» أفضل

إبراهيم سعيد: البدري كرهني في مباريات المنتخب..ومشاهدة «توم جيري» أفضل

وزير الشباب والرياضة يكرم لاعبي المنتخب المصري للكيك بوكسينج ومنتخب السامبو

وزير الشباب والرياضة يكرم لاعبي المنتخب المصري للكيك بوكسينج ومنتخب السامبو

وائل جمعة يعلق على إنضمام مصطفى محمد لمعسكر المنتخب

وائل جمعة يعلق على إنضمام مصطفى محمد لمعسكر المنتخب

وائل جمعة يكشف الموقف النهائي لمصطفى محمد مع المنتخب

وائل جمعة يكشف الموقف النهائي لمصطفى محمد مع المنتخب