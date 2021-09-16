أخبار عاجلة

الطفلة ليال مريضة «ضمور العضلات» في ذمة الله -
توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر -
"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 -
"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي -
إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي  -
انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال -
الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف -
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات -
"الحقيل" يلتقي رواد أعمال "الاستثمار الجريء" ويبحث الفرص الاستثمارية للقطاعين البلدي والإسكاني -
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

بدء تسوية أوضاع المسلحين بالمزيريب بريف درعا

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل أستراليا

هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل أستراليا

تصعيد جديد بين أنقرة وأثينا بشأن شرقي المتوسط

تصعيد جديد بين أنقرة وأثينا بشأن شرقي المتوسط

السودان على مسار الانقلابات

السودان على مسار الانقلابات

كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة في دورتها الـ76

كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة في دورتها الـ76