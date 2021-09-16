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الطفلة ليال مريضة «ضمور العضلات» في ذمة الله
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:51 صباحاً
توقف حركة القطارات بالوجه البحري بسبب خروج 3 عربات من قطار النوم بمحطة مصر
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:51 صباحاً
"الدهمشي" يرفع أسمى التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:43 صباحاً
"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية عشرة لمزارعي القمح المحلي
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:43 صباحاً
إحداها مضغ «اللبان».. 3 طرق لإنقاص الوزن أثناء المشي
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:37 صباحاً
انطلاق فعاليات مبادرة تأهيل 10 آلاف رائد أعمال
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:37 صباحاً
الاجتماع الخليجي - الأوروبي يؤكّد أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق المواقف
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
"آل رشود ": أصبح للمرأة دور فعال بالمجتمع وفرصة للمشاركة في شتى القطاعات
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
"الحقيل" يلتقي رواد أعمال "الاستثمار الجريء" ويبحث الفرص الاستثمارية للقطاعين البلدي والإسكاني
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:29 صباحاً
نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بدء تسوية أوضاع المسلحين بالمزيريب بريف درعا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 16 سبتمبر 2021 01:05 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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