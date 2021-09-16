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صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين و بيراميدز

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صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الزمالك و بيراميدز صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين و بيراميدز

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تواصل الأندية المصرية خلال الميركاتو الصيفي الجاري تدعيم صفوفها بالصفقات المميزة قبل غلق سوق الانتقالات وانطلاق الموسم الجديد في ، والذي يستهله النادي الأهلي بمواجهة نظيره طلائع الجيش في مباراة كأس السوبر المحلي.

وتولى المدرب الكفء إيهاب جلال تدريب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز في الأيام القليلة الماضية، ويسعى حالياً لاستكمال النقص في بعض المراكز من أجل المنافسة بقوة على الصعيدين المحلي والقاري.

ويشارك فريق بيراميدز في الموسم الجديد في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ممثلاً لمصر رفقة نظيره المصري البورسعيدي.

وعلمت «المصري اليوم» أن هناك صفقة تبادلية تلوح في الأفق حالياً بين نادي بيراميدز ونظيره الزمالك، سينتقل بموجبها مدافع الفريق الكروي الأول بنادي محمد عبدالغني لصفوف بيراميدز مقابل حصول الزمالك على توقيع الظهير أحمد أيمن منصور.

ويمر محمد عبدالغني بأزمة مع الزمالك مؤخراً كغيره من عدد كبير من لاعبي الفريق بسبب مستحقاته المتأخرة.

المصرى اليوم

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