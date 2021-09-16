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بالقرب من دار رعاية ابتام ..ضبط 5 تجار مخدرات فى اكتوبر

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بالقرب من دار رعاية ابتام ..ضبط 5 تجار مخدرات فى اكتوبر بالقرب من دار رعاية ابتام ..ضبط 5 تجار مخدرات فى اكتوبر

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام بعض العناصر الإجرامية بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمى شرطة (أول وثان أكتوبر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لإستهدافهم حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (5) متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية ، وبحوزتهم (2 فرد محلى – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة – مبلغ مالى) وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى.

المصرى اليوم

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