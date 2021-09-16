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مصرع طفل في حادث انقلاب بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

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مصرع طفل في حادث انقلاب بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ مصرع طفل في حادث انقلاب بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

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لقي طفل مصرعه في حادث تصادم موتوسيكل كان يستقله بسيارة، على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية الشهابية التابعة لمركز بلطيم، وأثناء قيام قائد سيارة نقل ثقيل بمحاولة مفاداة الطفل انحرفت عجلة القيادة وانقلبت السيارة على الجانب الآخر من الطريق مفرغة حمولتها على الطريق، ليؤثر ذلك على حركة الطريق لبعض الوقت.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلطيم، بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية الشهابية، التابعة لدائرة المركز.

انتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع طفل يدعي، نور. وأ.، 13سنة، لقي مصرعه متأثرًا بإصابته في الحادث، كما تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق وتفريغ معظم الحمولة على جانب الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، كما جرى الدفع بالعديد من المعدات لتشغيل حركة الطريق الدولي الساحلي مرة أخرى.

المصرى اليوم

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