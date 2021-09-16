أشرف زكي يشكر «المتحدة» بعد إعلان رعايتها لأسرة أحمد هيبة: الشركة سباقة في المواقف الإنسانية

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قدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد إعلان رعايتها لأسرة الفنان أحمد هيبة.

قال زكي خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، إن الشركة المتحدة سباقة في هذه المواقف الإنسانية وسريعة الاستجابة فيما يتعلق بحدوث أي شئ لأي فنان مهما كان، كاشفًا أنه تلقى مكالمة من الشركة وتم الوصول لزوجة الفنان الراحل وأخذ قرار بتعيينها وصرف مكافأة كبيرة لها.

وأشاد نقيب المهن التمثيلية بهذه الاستجابة السريعة والإحساس ألم الأسرة من جانب الشركة، متابعًا: «المتحدة بقالها فترة معانا معودانا على كده ولا تتأخر عن أي شخص في الأسرة الفنية، ودايمًا هي معنا أول بأول سواء مع فناني النقابة أو خارجها وتتدخل فورًا ولا تتأخر».

«من مصر» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.