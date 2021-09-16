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لجنة متابعة الشباب تفاجىء مراكز شباب طوخ وبنها

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لجنة متابعة الشباب تفاجىء مراكز شباب طوخ وبنها لجنة متابعة الشباب تفاجىء مراكز شباب طوخ وبنها

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تابعت لجنة من إدارة المتابعة بمديرية الشباب والرياضة في القليوبية مراكز الشباب في القرى تبين للجنة اثناء متابعة المراكز ان إداره شباب طوخ ان مركز شباب السفاينه وكفر منصور وكوم الاطرون وكفر العمار تبين ان هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها وتتخذ كافه الإجراءات الإحترازيه والوقائيه ضد مرض كورونا المستجد أما مركز شباب كفر عابد وكفر النخله فتبين غياب بعض العاملين بهما

وفي إداره شباب بنها تم متابعه مركز شباب كفر الشيخ ابراهيم وتبين ان هذا المركز مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل

كما شملت المتابعه مركز شباب نقباس ومركز شباب بتمده وتبين ان هذه المراكز مفتوحة في ظل غياب بعض العاملين بها اما مركز شباب منشاه دياب وجزيره بلي وعزبه رشيد مغلقين في أوقات العمل الرسميه

واوصت اللجنه جميع مراكز شباب بالعمل على تفعيل ترابيزه تنس الطاوله والبلياردو وطرح المساحات الغير مستغله للاستثمار لزياده ايرادات المركز والتحقيق مع المتغيبين

فيما قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة باحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك

المصرى اليوم

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